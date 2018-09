Mayín Correa dice que no ve delito en pinchar

La exalcaldesa Mayín Correa dijo que en el pasado ha sido víctima de los pinchazos y aseguró que no ve nada mal a esta práctica “cuál es el delito...yo no lo veo mal”.

Esa fue la respuesta de Correa al defender la postulación del expresidente Ricardo Martinelli para diputado en las primarias del partido Cambio Democrático (CD), y de quien aceptó ser su suplente.

“Allí donde está sentado no debe estar, la Corte no juzga exdiputados, las pruebas ninguna son verdad...a mi me pinchó Ernesto Pérez Balladares, tengo el casete, a mi me pincharon los demócratas cristianos, Endara me dio las grabaciones, por eso no voy a querer su suplente, los acusadores deben estar algunos de ellos sentados en la silla”, dijo la exalcaldesa, mientras ejercía su derecho al voto.

Martinelli enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestas escuchas ilegales durante su administración.

La defensa del exmandatario solicitó que éste pudiera ejercer el voto en las primarias del CD, sin embargo, el magistrado de garantías en el caso pinchazos, Jerónimo Mejía dijo que no tenía competencia para tomar esa decisión.