Miembros de Movin asisten a reunión con magistrados del TE por la campaña #PelaElOjoPanamá

Miembros del Movimiento Independiente (Movin) acudieron la tarde de este lunes a una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral (TE), solicitada por Movin, para hablar de la remoción de vallas de la campaña #PelaElOjoPanamá.

De acuerdo con Annette Planells, quien forma parte de la directiva de Movin, hubo un fallo del TE a favor del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), tras una demanda presentada por la exdiputada Hermisenda Perea, por el uso de su imagen en una valla que considera muy parecida a la que utiliza el movimiento para su campaña. Sin embargo, "en ese caso TE dijo que por ser una imagen pública, se convierte de uso público, por eso no entendemos por qué utilizan el mismo argumento", señaló.

“Nosotros no somos ni partido político y ningún miembro de Movin es candidato a las elecciones, así que el término de campaña política no aplicaría en el caso nuestro”, agregó Planells, quien asegura que la campaña no va a favor, ni en contra de ningún candidato o partido en particular.

Además, sostuvo que para estas elecciones 2019, la junta directiva de Movin decidió no apoyar a ningún candidato presidencial.

Es importante resaltar que el TE removió carteles y vallas de la campaña por supuesto incumplimiento del artículo 231 del Código Electoral, que establece "que el las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos".