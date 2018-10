Movimiento denuncia supuestos ataques en redes sociales contra Mario Etchelecu

Supuestos ataques a través de las redes sociales contra el aspirante a la Presidencia en las primarias del Partido Panameñista, Mario Etchelecu, están siendo denunciados por el Movimiento de Unidad Panameñista.

Según señala en un comunicado, “el candidato Etchelecu ha sufrido ataques de todo tipo por las redes sociales, incluso miles de cuentas fakes están inflando y adulterando sondeos”, ante lo cual enfatiza su rechazo y que el Movimiento no tolerará “campaña sucia contra nuestro candidato, ni ataques, ni uso de fakes ni personajes falsos en redes sociales, vengan de donde vengan”.

El pronunciamiento es hecho luego que circulara en redes sociales imágenes y un vídeo en el que aparece una persona muy parecida a Etchelecu con una mujer, sin embargo el movimiento señala que estas son "las mismas falsedades con las que atacaron a Mario Etchelecu en abril del 2016", y que harán las denuncias ante el Tribunal Electoral.

Agrega que estos ataques surgen como consecuencia “de su presentación y exposición de sus planes de gobierno y su discurso político en el Debate de los Candidatos Panameñistas en el que demostró mucha capacidad y experiencia, y que muchos ciudadanos comentaron como el ganador del debate”.

Por su parte Etchelecu manifestó que sus “seguidores se molestan y se incomodan, yo no me preocupo por estas falsedades y estos ataques, estoy consciente de que mientras más avanzamos y ganamos más aceptación ante el país entero, más nos atacan. No se preocupen, las cuentas fakes no votan el 28 de octubre. Nunca dije que esto sería fácil, pero lo que sí sé es que contamos con la simpatía de la mayoría de las bases de nuestro glorioso partido. Solo queda mantenerse enfocado y seguir es trabajando duro para llegar a la meta”.

Nuestra campaña es un movimiento donde sumamos a la gente panameñista. Lamentable que ataquen a nuestro candidato con imágenes de Brasil. No es él, ni tiene nada que ver con eso. Tema aclarado y desmentido desde abril de 2016. Esto es campaña sucia @tepanama pic.twitter.com/7ARHbCqI0w — Movimiento de Unidad Panameñista (@MUPanamenista) 3 de octubre de 2018

El candidato Mario Etchelecu ha sufrido ataques de todo tipo por las redes sociales, después de ganar el Debate de los candidatos Panameñistas, incluso cuentas fakes están inflando y adulterando sondeos. Nuestros técnicos recaban toda la información. pic.twitter.com/lIlKO4LpP7 — Movimiento de Unidad Panameñista (@MUPanamenista) 3 de octubre de 2018