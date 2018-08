Mulino reconoce triunfo preliminar de Roux en primarias de CD pero enfatiza que no lo apoyará

El precandidato a la Presidencia de la República por el partido Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino, reconoció este domingo el triunfo preliminar de Rómulo Roux en las elecciones primarias de ese colectivo.

"Antes de que el Tribunal Electoral llame a nadie, yo reconozco mi 30% y el triunfo del señor Roux como candidato presidencial del partido, por ahora mantengo mi posición de quedarme firme en Cambio Democrático", enfatizó Mulino.

Sin embargo enfatizó que no apoyará a Roux como candidato presidencial en las elecciones generales del 2019, reiterando que no cree en él como candidato.

"Esa es la posición que la mayoría de las bases escogió, esa es la democracia, esa es la decisión que tomó el partido, yo la respeto, hasta allí. Mantengo mi línea de que yo no apoyo a Rómulo Roux como candidato a la Presidencia de la República del partido, me mantengo en Cambio Democrático pero él no es mi candidato porque no creo en él", declaró.

Por otro lado agradeció a toda la membresía del colectivo que apoyó su precandidatura, "les estaré eternamente agradecido por ese gran respaldo, a mi jefe de campaña, a mi esposa e hijos, yernos, a todas las personas a nivel nacional que creyeron en mí".

Agradezco el trabajo de todo mi equipo, de mi familia, que se portaron como unos titanes durante estos 45 días de campaña. pic.twitter.com/sbxn4zfldd — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) 12 de agosto de 2018

A todo ese 30% que creyó en mi y mi equipo, gracias!! El tiempo dirá y ese tiempo no es hoy! Ya fui claro en lo que creo y pienso. Gracias a todos otra vez!!! — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) 12 de agosto de 2018