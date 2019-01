Mulino se suma a la campaña presidencial de Roux, pese a haber asegurado que no lo apoyaría

El exministro de Seguridad Pública y exprecandidato a la Presidencia de la República por el partido Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino, manifestó este jueves su apoyo y se sumó a la campaña presidencial de Rómulo Roux.

Esto ocurre a pesar de que en reiteradas ocasiones Mulino había enfatizado que no apoyaría a Roux, incluso lo catalogó varias veces de mantener una “línea Varelista”, e interpuso denuncias en su contra por supuestamente haber recibido pagos de la constructora brasileña Odebrecht en el año 2013.

“Mantengo mi línea de que yo no apoyo a Rómulo Roux como candidato a la Presidencia de la República del partido, me mantengo en Cambio Democrático pero él no es mi candidato porque no creo en él… le deseo suerte al partido, escogió la línea Varelista, que le vaya bien”, enfatizó Mulino el 12 de agosto de 2018, cuando Roux se convirtió en el ganador de las primarias presidenciales de Cambio Democrático.

Posteriormente, reafirmó que no apoyaría la candidatura de Roux el 30 de septiembre de ese mismo año, cuando aseguró “yo no tengo candidato a la Presidencia en este momento hay que esperar que termine todo para ver el espectro y consultar con todos los seguidores míos respecto de que voy a hacer...tengo que estar muy identificado con la persona que voy a apoyar".

La información sobre el apoyo de Mulino a la candidatura presidencial de Rouz, surgió durante una reunión sostenida el día de hoy entre ambos, en la cual participaron además el presidente del Partido Alianza, José Muñoz y el exprecandidato presidencial por ese último colectivo, José Domingo Arias.