Mulino buscará “recomponer la vida política de CD” y hacer "oposición fuerte" en el 2019

El aspirante a la presidencia por el Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino, hizo un llamado a los 353,939 miembros de ese colectivo político a que salgan este domingo a las urnas a ejercer su voto en la elección primaria presidencial.

Agregó que de llegar a salir victorioso en estos comicios, lo primero que haría sería “pasar la página a partir de mañana, trabajar fuerte para lograr recomponer la vida política del partido, trabajar con aquellos que quieran trabajar conmigo y ver qué solución política con la Junta Directiva del partido, le vamos a dar al 45% de los candidatos mutilados, guillotinados por el dedo de Varela, yo creo que eso es fundamental hablarlo”.

Agregó la existencia de supuestas “presiones, amenazas y coacciones que se han dado en esta campaña política, respecto que si apoyas a Mulino no te postulo, hay muchos candidatos que me están apoyando pero que no pueden dar la cara al lado mio porque sino no los postulan”.

Por otro lado, indicó que de no salir favorecido, “jamás” apoyaría al precandidato presidencial y actual presidente de Cambio Democrático Rómulo Roux.

“Jamás, yo no puedo mañana decirle al país que este es el mejor candidato, porque no ha sido candidato, ese es un problema que tienen que pensar las bases del partido, si quieren perder el otro año ya tiene con quien”.

Enfatizó que él le dará al partido una opción de triunfo, "estoy seguro que seré un candidato en oposición fuerte para la elección de mayo, yo no le debo nada a nadie, yo no le ando huyendo a expedientes de Odebrecht, yo no dejo cuestionarios en blanco...".