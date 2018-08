Mulino denuncia supuestas irregularidades en Capira, Ábrego lo desmiente

José Raúl Mulino, aspirante a la presidencia por Cambio Democrático (CD), denunció este domingo supuestas irregularidades en el proceso de elección presidencial primaria en la región de Capira.

“Le pido al Tribunal Electoral que haga las investigaciones, ojalá no sea así pero me mandaron el informe de que a mis representantes de mesa no los dejaron entrar, los sacaron a la brava de allí porque ese es territorio de Yanibel Ábrego… así no se puede trabajar, de ser cierto que no dejaron entrar a mis representantes de mesa yo impugno Capira entero”, enfatizó Mulino.

Por su parte Ábrego, secretaria general del colectivo, desmintió estos señalamientos, asegurando que lo que busca es la unidad.

“Esa denuncia es totalmente falsa del precandidato José Raúl Mulino, no soy una persona que me manejo así en política… todos tenemos el derecho a salir a votar, eso es lo que estoy impulsando, eso es lo que estoy incentivando, que gane el mejor, independientemente que yo apoye un candidato que no sea él vayamos a votar y que escojamos a nuestro líder máximo”, declaró Ábrego.

Añadió que “si hoy a las 4:00 p.m. José Raúl Mulino gana las primarias de Cambio Democrático, va a contar con mi apoyo totalmente el día de mañana, sería incapaz de tratarle mal o de hacer un acto de esa naturaleza”.

Ante estas declaraciones Mulino señaló: “las tres personas que me llamaron no tienen por qué pergame mentiras a mi. Yo hice lo que tenía que hacer, denunciarlo y voy a mandar gente a observar que permitan mis jurados de mesa en Capira”.

Añadió que advirtió a sus abogados a que estén pendientes de este tema, para proceder con la impugnación de llegar a comprobar la veracidad de la erregularidad.