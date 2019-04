Niegan vinculación de Cortizo con decisión sobre impugnación a candidaturas de Martinelli

Ricardo Mirones, vocero de la campaña del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo, negó que exista alguna vinculación con la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), que dejó al expresidente Ricardo Martinelli fuera de la contienda electoral del próximo 5 de mayo.

La reacción de Mirones surge en torno a los reiterados señalamientos hechos por la defensa de Martinelli, en los que responsabilizan al mandatario Juan Carlos Varela y al candidato presidencial del RPD de manipulación para sacar al exmadatario de la carrera electoral.

"Al respecto de la injerencia que pudo haber tenido el Presidente de la República lo entiendo perfectamente bien porque el Presidente ha tenido injerencia en la justicia, ahora, la relación de Nito Cortizo es absurda y de verdad me da pena cada vez que oigo a estos señores diciendo eso porque obviamente que no hay ninguna vinculación", manifestó Mirones en RPC Radio.

Por otro lado, cuestionó y manifestó su desacuerdo con que a estas alturas de la campaña política se le informe a un candidato que no puede correr.

"El fallo del Tribunal Electoral lo debe explicar el Tribunal Electoral, a mí lo que me parece terrible es que esto haya llegado en este momento, no me parece justo que a una persona se le permita hacer una campaña en incertidumbre ni en el caso de Martinelli ni en el caso de nadie, yo creo que estas cosas se debieron dar con anterioridad y son cosas que hay que modificar en la Ley Electoral porque no puede ser que faltando ocho días para una elección le digan que no puede correr", enfatizó.

Cabe mencionar que Martinelli no podrá correr para diputado en el circuito 8-8 y alcalde de Panamá por los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza, luego que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) admitieron el pasado 26 de abril el recurso de apelación presentado por el abogado Jorge Hernán Rubio contra el fallo de la Jueza Quinta Electoral, Elvia María Rengifo, mediante el cual desestimó la demanda de impugnación contra las candidaturas de Martinelli.

Con colaboración de Rucaute Barrios, periodista de RPC Radio