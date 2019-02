Nilda Quijano, compañera de fórmula de Blandón, renunció al PRD

Este martes, Nilda Quijano, vicepresidenta del candidato presidencial José Blandón, confirmó que renunció al Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“ Yo le sirvo a Dios y Dios está por encima del PRD y de cualquier partido...no he traicionado a nadie porque no he traicionado a mi país. No fui tomada en cuenta para nada”, dijo Quijano, luego de oficializar su nómina junto a Blandón en el Tribunal Electoral (TE).

El Directorio Nacional del colectivo oficialista y el Partido Popular (PP) ratificaron este lunes a Quijano como la compañera de fórmula de Blandón.

“ Soy una mujer de pocas palabras, mi trabajo habla por mí. Dios me respalda para llevar esta candidatura”, manifestó.

Quijano fue gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC) y directora de Responsabilidad Social del Puerto de Manzanilllo, entre otros cargos.