Aprueban Plan Programático Visión 2030 en Convención Extraordinaria Panameñista

Los convencionales del partido Panameñista celebraron este domingo una Convención Extraordinaria en la cual aprobaron el Plan Programático Visión 2030, además de las adecuaciones necesarias a los estatutos del colectivo político, conforme a la nueva ley electoral.

Un total de 1708 convencionales de distintas provincias y comarcas del país en representación de 200 inscritos cada uno, participa de la actividad donde se tiene previsto la entrega por parte del Directorio Nacional del documento denominado "Una Visión Programática donde el bienestar del ser humano es el centro de todo".

El plan estatégico que fue consensuado en el Consejo Nacional de la Concertación para el Desarrollo del Programa de las Naciones Unidad, y está basado en los ideales tradicionales del colectivo político cuenta con 15 pilares estratégicos de la doctrina Panameñista, y alineado con los Objetivos del Desarollo Sostenible 2030.

El evento inició con las palabras del presidente del partido, el diputado José Luis "Popi" Varela, quien señaló la importancia de una posición programática a largo plazo y que la misma sea la base de la propuesta del candidato presidencial Panameñista, así como a diputados, alcalde, y representantes.

"Estamos haciendo un ejercicio hoy para fortalecer al partido en la parte ideológica, creemos que ante la situación caótica en que están todos los partidos políticos, hacer esto es para tratar de dejar un legado del partido hacia el futuro. El Partido Panameñista tiene más de 80 años de historia y se decía que cuando muriera el doctor Arias el partido iba a desaparecer, no solamente no ha desaparecido sino que está más fuertes y la idea de esta convención programática es inculcar a los convencionales las bases de lo que nosotros pensamos deben regir las próxima campaña política, que debe ser en base a propuestas y no en base a insultos y a diatribas".

Los dirigentes del partido político apuestan a que a través de la renovación de su visión y la unidad de su miembros luego de las elecciones primarias ganarán las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019, y lograrán hacer algo que no ha ocurrido en este país, que un partido repita en la Presidencia.

Los Convencionales de nuestro partido aprobaron por unanimidad el Plan Programático Visión 2030, un plan moderno con visión de Estado. La #Unidad es nuestra fortaleza. #ConvenciónPanameñista2018 #UnidadPanameñista pic.twitter.com/oFJ4dFHrtH

— Panameñistas (@panamenistas) 26 de agosto de 2018



Fortaleza del panameñismo es la unidad dice precandidato Etchelecu en Convención Extraordinaria @TReporta pic.twitter.com/X1OUvX4s7B

— Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) 26 de agosto de 2018



"El panameñismo hará lo que nadie ha hecho que será repetir" dice Jorge González en Convención Extraordinaria @TReporta pic.twitter.com/DIKqtllWce

— Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) 26 de agosto de 2018



Inician los discursos en Convención Extraordinaria del Partido Panameñista @TReporta pic.twitter.com/G3A7J5gz6m

— Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) 26 de agosto de 2018