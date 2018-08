Papadimitriu afirma que diferencias con Martinelli son cosa del pasado, no guarda rencor

Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, exministro de la Presidencia y miembro de Cambio Democrático, acudió a tempranas horas de este domingo a ejercer su derecho al voto en las primarias de su colectivo para la elección del candidato presidencial.

Al consultarle sobre si se encontraba asesorando a algún precandidato, Papadimitriu respondió que solamente estaba dando apoyo con su voto a un “amigo” pero descartó cualquier tipo de campaña pública. “Tengo un amigo que está corriendo para presidente, pero no estoy apoyando abiertamente... vine a apoyar a un amigo que fue ministro”, manifestó.

Sobre su relación con el expresidente de la República Ricardo Martinelli, a quien acompañó en los primeros años de administración, Papadimitriu dijo que no mantiene ningún tipo de comunicación con él, pero que si hubo alguna diferencia, quedó en el pasado.

“Lo que he aprendido es que uno no debe tener enemigos... lo que pudo haber sucedido entre él y yo, para mí eso fue algo que pasó y yo no tengo ni guardo rencores contra nadie, no creo que es algo sano”.