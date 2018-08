Peñaloza niega que impugnación al partido PAIS sea un "pase de factura", Álvarez responde

El fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza salió al paso de los cuestionamientos por el supuesto “pase de factura o revancha” tras presentar una demanda de impugnación y solicitar al Tribunal Electoral (TE) no reconocer legal al Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), quien tiene como fundador al abogado José Alberto Álvarez, con quien ha tenido diferencias en el pasado.

Explicó que el TE puso en conocimiento de su despacho hallazgos producto de unas auditorías realizadas por esa entidad, y su deber “no es hacerse de la vista gorda” sino abrir una investigación y tomar medidas. “Esto no es ningún pase de factura o una revancha”.

Peñaloza indicó que el artículo 86 del Código Electoral establece que “una vez los partidos hayan cerrado el libro y el Tribunal Electoral le haya reconocido las firmas ponen en conocimiento al Fiscal del TE a fin de que esté dentro de los 30 días hábiles si encuentra razones o dudas razonables con respecto a las inscripciones se presente una impugnación”.

Por su parte, José Alberto Álvarez, del colectivo político PAIS manifestó que mientras que “no haya una decisión definitiva sobre cada una de esas firmas son firmas válidas”.

Al consultarle a Álvarez si la medida tomada por Peñaloza es algo personal, el abogado respondió “que no le quepa la menor duda... él y su conciencia en su momento dado como presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), cumplí mi misión tanto denunciandolo penalmente como cuando él se fue de vacaciones e instaló a su suplente a quién no debía instalar pero en este país estas cosas no lo castigan y lo premian dejándolo allí.

Puntualizó permitió "una orgía electoral en el 2014" y como no hay acuerdo entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo es posible que en diciembre siga en el cargo.

