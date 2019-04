Peñaloza mantiene su criterio: Martinelli puede correr como candidato

El Juzgado Quinto Electoral notificó este jueves al fiscal electoral, Eduardo Peñaloza sobre la apelación que presentó el abogado Jorge Hernán Rubio contra el fallo que avala las candidaturas de Ricardo Martinelli para diputado en el circuito 8-8 y alcalde de Panamá por los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza.

Peñaloza dijo que enviará este mismo jueves sus observaciones para que los magistrados del Tribunal Electoral (TE), quienes tienen la última palabra sobre las candidaturas de Martinelli, puedan emitir su decisión lo más breve posible.

Adelantó que mantendrá su criterio de que el exmandatario cumple con los requisitos para ser candidato.

Ya en la audiencia del 9 de abril, Peñaloza sustentó que Martinelli tiene derecho a participar en las elecciones, toda vez que mantiene su residencia en San Francisco desde 1993, y no la ha cambiado.

Al ser abordado por los cuestionamientos a su criterio, ya que fue nombrado en ese cargo por Martinelli, Peñaloza respondió, “ me han señalado que vengo de partidos políticos, aquí casi la mitad de panameños están inscritos en partidos, yo antes de ejercer este cargo milité en partidos y eso no me hace estar al margen de la ley. A todos nos designa en estos cargos un presidente, nosotros tenemos que actuar de acuerdo a nuestra conciencia, mi criterio es apegado a derecho”.

De acuerdo con el Fiscal Electoral, que a pocos días de las elecciones generales, este tipo de recursos empañan el proceso electoral, “ no sería lo más sano introducir elementos que arrojen dudas”.

Elvia María Rengifo, Juez Quinta Electoral, desestimó la demanda de impugnación contra las candidaturas Martinelli.

Rengifo indicó que la residencia de Martinelli al momento del cierre efectuado para el Padrón Electoral no muestra ninguna actualización o cambio desde 1993, por lo que la residencia cumple con las exigencias constitucionales y legales.

Posteriormente, Rubio presentó su apelación a esta decisión. En la sustentación, indicó que el hecho de controversia que se discute no es si Martinelli tiene el tiempo de residencia electoral requerido para aspirar, sino si cumple con el requisito de tiempo requerido de residir en la circunscripción por lo menos un año antes de la fecha en que quede firme la postulación.

Con colaboración de Hugo Famanía, periodista de Telemetro Reporta.