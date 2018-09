Pérez Balladares: el que salga electo tiene la responsabilidad de llevar al PRD a triunfar

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares y aspirante para este cargo en la primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifestó la mañana de este domingo su deseo para que una gran cantidad de adherentes salga a votar hoy.

Desde su residencia, Pérez Balladares expresó que en esta elección primaria no solo el futuro del PRD está en juego, sino "el futuro del país", en la que aseguró quien resulte electo tiene el reto de llevar al partido al triunfo.

"Nosotros decimos que la responsabilidad del PRD hoy, no es elegir un candidato, sino al próximo presidente, de nada nos sirve ser candidato, lo que necesitamos es que sea presidente", expresó.

Previo al inicio de los comicios internos del PRD, Pérez Balladares volvió a manifestarse en torno a la reelección, en este caso sobre 19 diputados del partido que hoy aspiran a reelegirse como candidatos y dijo que más allá de un movimiento de no a la reelección se debe trabajar en una modificación para la elección de los diputados a nivel nacional.

El aspirante votará a las 9:00 a.m. en el colegio José A. Remón Cantera y en sus primeras impresiones de este domingo, también dio su opinión sobre el terreno que Panamá cederá a China para la construcción de su embajada y rechazó que ésta sea ubicada en el sector de Amador, "me parece que no es un lugar adecuado para tener ninguna embajada", dijo.