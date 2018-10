Pleno del TE se acoge a término para dictar sentencia por denuncia contra PAIS

Los magistrado del Tribunal Electoral (TE) decidieron hoy, acogerse al plazo de ley para dictar sentencia sobre la denuncia de supuestas irregularidades, en la recolección de firmas para la formación del Partido Alternativo Independiente Social (PAIS).

La audiencia de impugnación a los representantes del Partido Alternativo Independiente Social (PAIS), se realizó este miércoles y finalizó a las 3:00 p.m., en la sede del Tribunal Electoral (TE).

Esta audiencia fue presidida por el magistrado del TE, Heriberto Araúz y como querellante estuvo el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza.

Peñaloza se reiteró en su denuncia, expresando que "muchas de las personas que dieron su firma para el colectivo político no cumplieron con el requisito o fueron engañados para tener las firmas necesarias".

Agregó que al menos 1,140 personas fueron inscritas en PAIS más de una vez y que detectaron a una persona inscrita hasta 7 veces. Según Peñaloza, parte del engaño para obtener firmas estaba relacionado con el tema del matrimonio igualitario, "los esperaban afuera de la Iglesia, decían que requerían firmas en contra del matrimonio igualitario y los engañaban", afirmó.

Sin embargo, el vicepresidente de este grupo político, Orlando Quintero negó cualquier engaño a cambio de firmas. "Nosotros hoy queremos demostrarle al país que no hubo tal engaño que no hubo tal mentira como se ha tratado de vender, que fue una forma de desacreditar y de buscar la manera de que el partido no se constituyera. Todas las personas que se adhirieron al partido y que quisieron ser parte se les dio recibo del Tribunal”

PAIS, impulsado por el abogado José Alberto Álvarez, alcanzó en el mes de julio un total de 37,084 firmas para constituirse finalmente, como partido político, sin embargo, la Fiscalía Electoral (FE) salió al paso denunciando que incurrieron en irregularidades, como engaños para obtener dichas firmas.