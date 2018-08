“Popi” Varela: “Que digan lo que piensan, al final el pueblo decide si reelige o no a la persona”

El presidente del Partido Panameñista y diputado, José Luis "Popi" Varela, hizo referencia este domingo a la campaña “No a la reelección” que circula en las redes sociales, y la denuncia hecha por la diputada Katleen Levy sobre supuesto chantaje por parte de un medio de comunicación digital.

“Mi posición personal y creo que es la posición del Partido, el derecho a la expresión es algo que no se puede cuestionar y cada panameño tendrá el derecho, con respeto, de hacer la campaña de no a la reelección, de sí a la reelección, la campaña que considere necesaria que piense que sea lo mejor para el país, le tocará entonces al político defenderse”, señaló el parlamentario.

Agregó que a su juicio “la libertad de expresión no tiene precio, se debe dejar a las personas expresarse a su manera, siempre dentro del ámbito del respeto sin calumnia y eso para mí no es negociable, que digan lo que piensan y al final de cuenta la decisión final va a ser del pueblo panameño si reelige o no reelige a la persona”.

Con relación a los señalamientos de algunos miembros de partidos políticos de catalogan la campaña como ataque, Varela indicó que esto puede deberse a veces se generaliza.

“Puede ser que a los políticos no nos guste cuando generalizan porque no todos los políticos hacemos cash back con los contratos, no todos tenemos familiares dentro de nuestras planillas personales dentro de cuarto grado de consanguinidad, no todos los políticos somos ladrones y maleantes, pero se generaliza muchas veces”.

Por su parte, el diputado Gabriel Soto, también reaccionó a la denuncia hecha por Levy, cuestionando que “los medios no pueden utilizarse para presionar a figuras políticas, sino para recoger las inquietudes de la comunidad, del pueblo o individualmente, pero no utilizarse para presionar o para chantajear a ninguna figura política”.

Con colaboración de Viola Guevara, periodistas de Telemetro Reporta