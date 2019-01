Presentan demanda de inconstitucionalidad contra artículos del Código electoral

Jorge Hernán Rubio, candidato a diputado del Partido Popular por el circuito 8-7, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una demanda de inconstitucionalidad por los artículos 212 y 227 del Código electoral, establecido mediante la ley 29 del 29 de mayo de 2017, alegando que estos violan los derechos al financiamiento privado de los candidatos.

“El Tribunal Electoral (TE), tiene la autoridad de fiscalizar el dinero, pero el financiamiento privado lo tiene el precandidato, el partido o el donante”, aseveró Rubio ante los medios.

Asimismo, Rubio manifestó que la ley le da un exceso de autoridad al TE. “Ellos hacen uso de sus facultades y aplican estas erradas normas. Por eso con nuestra demanda interpuesta ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pedimos que se declare inconstitucional”, concluyó.

Por su parte, Juan Alberto Pascual, abogado de Rubio, sostuvo que al decirle en qué y cómo distribuir el dinero están violando sus derechos privados. “Acepto que me digan un tope, pero no que me digan cómo manejarlo, ya estoy grandecito para esto”, agregó.

Además Pascual explicó, que no está de acuerdo con que se les diga en qué y cómo deben invertir el dinero.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.