Productores a candidatos: Los debates no son para politiquería sino para sustentar propuestas

Representantes del sector agropecuario esperan que en el Debate Presidencial del Agro, que se desarrollará el miércoles 13 de marzo en Tierras Altas, Chiriquí, los candidatos presenten propuestas serias y no usen este espacio para hacer politiquería.

Edwin Valdés, del Movimiento de Ganaderos al Rescate, expresó que más que promesas, con el debate buscan conocer cómo cada candidato va a cumplir.

“Los productores abocamos a que una vez por todas se laven la cara el 13 de marzo, que digan propuestas, que digan cómo va a ser dicho cumplimiento y cómo van a ser ejecutadas”, manifestó Valdés.

Por su parte, el ganadero Aquiles Acevedo, recomendó a los aspirantes al Solio Presidencial que se preparen. Son cuatro los ejes temáticos sobre los cuales deberán desarrollar: marco jurídico, comercialización, competitivdad y productividad, y tecnología.



Reveló que durante encuentros con representantes de campañas de los candidatos, éstos han solicitado que se les dé de antemano las preguntas.

“Querían que les entregáramos las preguntas, esto no es un examen de escuela, esto no es universidad, si va un presidente a liderar un país tiene que tener noción de cómo tiene que ejecutar las situaciones que estamos atravesando, no puede ser posible que tenemos que darle un documento con las preguntas, nada más faltó que nos pidieran las respuestas también”, dijo Acevedo, quien aclaró que han sido los representantes y no los candidatos quienes han hecho estas peticiones.

El mismo día del debate, los candidatos deberán firmar un documento con el que sellarán su compromiso para cumplir sus propuestas.

Este lunes fue el sorteo de posiciones para el Debate Presidencial del Agro, quedando así el orden de participación: