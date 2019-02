Catalogan de violación a la libertad de expresión, norma que prohíbe propaganda electoral de terceros

El impacto de la veda electoral en la campaña política 2019 y la decisión del Tribunal Electoral de retirar las vallas de la campaña #PelaElOjoPanamá, fue analizado por Annette Planells del Movimiento Independiente (Movin); la abogada Mariela Ledezma; el sociólogo Danilo Toro; el presidente del Grupo El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE) y presidente del Fórum de Periodistas, Eduardo Quiroz; el abogado Rodrigo Noriega; y el exfiscal Electoral Boris Barrios.

Varios de los panelistas coincidieron en que la norma que prohíbe que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros, contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos, viola la libertad de expresión.

“Esto no se trata de la veda electoral, no es que el 6 de marzo nosotros vamos a poder salir a publicar nuestra campaña de #PelaElOjoPanamá, según la interpretación que le están dando (el Tribunal Electoral), nadie que no sea un candidato o un partido político va a poder hacerle un reclamo pagado a ningún funcionario que esté corriendo para un puesto de elección… es una interpretación sumamente estricta y que nosotros consideramos es una violación a nuestra libertad de expresión”, explicó Planells.

El abogado Noriega indicó que la norma establecida en el Artículo 231 del Código Electoral, “no sería ningún problema si la propaganda electoral la definieran otros actores, el problema es que el Tribunal Electoral es juez y parte, él decide qué es propaganda electoral y si tu eres un tercero o no, entonces allí se viola el debido proceso y por supuesto nuestra libertad de expresión”.

Asimismo, Quiroz indicó que el debate sobre el derecho de los ciudadanos o grupos de ciudadanos a expresarse durante los procesos electorales es fundamental, ya que la libertad de expresión durante esos procesos es uno de los derechos más importantes para que el mismo sea realmente democrático.

“A mí me parece que en ningún momento, proceso electoral, en medio de la veda o post proceso electoral, un ciudadano o grupo de ciudadanos, organización cívica, política, gremial, o cualesquiera podamos imaginar, debe tener limitación en poder cuestionar a los servidores públicos”, enfatizó Quiroz.