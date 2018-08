Raisa Banfield no dejará el cargo de vicealcaldesa

La vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield se mantendrá en el cargo, a pesar de haber anunciado sus aspiraciones a la comuna capitalina, y asumirá como alcaldesa encargada una vez José Blandón deje el cargo para trabajar en su candidatura presidencial en las primarias del Partido Panameñista.

Banfield, quien aspira a la Alcaldía por la libre postulación, dijo que es funcionaria electa por lo que no tiene obligación legal de renunciar al cargo y aseguró que hará campaña durante los fines de semana, mientras que su grupo de apoyo recolectará las firmas que necesita para su candidatura, que son más de 8 mil.

“El Alcade lo está haciendo por ética (dejar el cargo), como corre para Presidente va a salir de la ciudad, yo no voy a salir de la ciudad. En dos momentos voy a quedar como alcaldesa encargada”, indicó.

Según Banfield, su postulación no era una decisión planificada, sin embargo, luego de que Blandón anunciará sus aspiraciones a la Presidencia de la República, decidió asumir la continuidad de los proyectos país.

“No estoy buscando trabajo, no es por una necesidad, puedo regresar a temas de ONG, sin embargo creo que hay un proceso iniciado que hay que dar continuidad y en la oferta electoral no veo ese compromiso institucional de seguimiento al proceso de transformación de la ciudad. Respeto a los que suenan para venir a la Alcaldía, pero no los he visto involucrarse en un proceso”, manifestó.

Este lunes, Banfield acudió a la sede del Tribunal Electoral para iniciar los trámites para su candidatura.