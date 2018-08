Reportan incidencias menores en votaciones de primarias presidenciales del CD

A tan solo dos horas de que se abrieran las mesas de votaciones de las primarias presidenciales del partido Cambio Democrático, ya se han reportado algunas incidencias menores en distintos centros de votaciones, que fueron atendidas por el personal del Tribunal Electoral.

En la escuela Gaspar Octavio Hernández, en Juan Díaz, el propio jefe de los delegados electorales, Fausto Fernández impidió que una murga que llegaba con Gabriel Méndez, tocará frente al plantel educativo donde se encuentran algunas mesas de votaciones.

Fernández señaló que este tipo de acciones son consideradas proselitismo y que eso no está permitido en este momento, "no lo van a hacer, es una fiesta electoral, pero la fiesta tiene limitantes y esta es una de las limitantes, lo pudiste haber hecho hasta el jueves a las 12 de la medianoche... esto es llamar la atención y hacer proselitismos y hoy no es para proselitismo, hoy es para ir a votar", dijo a Méndez.

El jefe de los delegados electorales explicó que se pueden gritar consignas, pero no se puede tocar música ni llamar, porque eso es propaganda política.

En algunos centros de votaciones del interior del país también se reportaron incidentes menores que fueron atendidos de inmediato por los funcionarios del Tribunal Electoral.

Las denuncias de violación a la veda electoral pueden ser presentadas a través de las redes sociales del TE o por medio del correo electrónico denunciaveda@tribunal-electoral.gob.pa.

Por su parte, Osman Valdés, director de Organización Electoral del TE informó que en cuanto a la organización del proceso electoral todo se ha desarrollado de manera regular, a excepción de la tardanza de dos funcionarios, pero fueron suplidos con otros servidores públicos que estaban dentro del plan de contingencia, por lo que las votaciones iniciaron en punto a las 7:00 a.m.



Valdés indicó que el sistema de Transmisión de Resultados Extraoficiales (TER), se encuentra listo desde la tarde de ayer sábado, y que a las 4:30 p.m. se tiene previsto iniciar la transmisión de los resultados, y se espera que a eso de las 6:00 p.m. yase cuente con alguna tendencia.