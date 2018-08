Rodrigo Sarasqueta ejerce su voto en elección primaria presidencial de CD

Acompañado de familiares y simpatizantes, el precandidato presidencial del partido Cambio Democrático, Rodrigo Sarasqueta, llegó a la escuela Panama School, ubicado en Calidonia, donde ejercio su derecho al voto en la elección primaria presidencial de ese colectivo.

“Vengo con mi familia, con unos miembros importantes de esta campaña que ha sido difícil porque no teníamos los recursos que tenían los otros candidatos millonarios, nosotros no somos un candidato de vallas que cuestan mucha plata, por lo tanto todo esto que se ha hecho es un trabajo personal de mis fondos, sin donantes de campaña, porque no puedo venir a gobernar este país debiéndole favores a nadie”, declaró Sarasqueta previo a realizar su voto.

Posteriormente se dirigió a acompañar a su hija a votar en el Colegio Primer Ciclo Panamá, y luego irá a su centro de campaña que según indicó ha denominado el “el cuarto bomba”, donde unas 250 personas están coordinando la logística en el territorio nacional.

Sarasqueta indicó que a su juicio saldrán a votar cerca de 80 mil personas de los 353,939 miembros del colectivo, y espera salir victoriosos en esta contienda.