Rómulo Roux es proclamado candidato presidencial de Cambio Democrático

La Junta Nacional de Escrutinio de Elecciones Primarias del Tribunal Electoral proclamó este jueves a Rómulo Roux como candidato presidencial del partido Cambio Democrático.

El pasado domingo 12 de agosto de 2018 el CD realizó comicios internos para elegir, de entre ocho aspirantes, a su candidato al solio presidencial de las próximas Elecciones Generales de mayo de 2019.

Roux fue anunciado el mismo domingo como virtual ganador de las primarias CD, luego de que el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) revelara una tendencia irreversible con más de 93.8% de las mesas escrutadas, sin embargo para oficializar su proclamación la JNNEP debía esperar hasta recibir las 39 actas de los circuitos electorales.

"Hoy me presento ante ustedes no como candidato a la Presidencia por parte del Cambio Democrático, sino como candidato a la Presidencia de todos los panameños", dijo en su discurso tras la proclamación, donde además reiteró el llamado a aquellas personas que no votaron por en las elecciones internas a dejar atrás las primarias, y unirse para seguir hacia el triunfo en las Elecciones Generales del 5 de mayo de 2019.

"Este es un triunfo del nuevo cambio, es un triunfo de todos, no solo de los miembros del partido Cambio Democrático, sino para todos los panameños que sabemos que a Panamá le puede ir mejor y necesita un cambio", expresó el también presidente del CD.

Roux destacó la importancia de adquirir el compromiso de "sacar a Panamá del hueco en que está ahora mismo", y sostiene que para lograrlo se necesita la unidad del todos los miembros del colectivo político y de todos los panameños "solo así lograremos cambios profundos, cambios drásticos en la manera como gobernamos y en la forma en como prestamos servicios a todos los panameños".

Insistió durante su intervención que este país requiere y exige cambios en materia de seguridad, crecimiento económico, generación de oportunidades y sistema educativo.



Un total de 353 mil 939 miembros de CD estaban habilitados para votar, de los cuales solo participó un 28.3%.

Con colaboración de Óscar Sánchez, periodista de Telemetro Reporta