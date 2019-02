Roux: Campaña #PelaElOjoPanamá viola las normas del Código Electoral

El candidato presidencial del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, cuestionó este martes la campaña #PelaElOjoPanamá, señalando que a su juicio viola lo establecido en el Código Electoral.

“De la forma como la campaña se ha llevado adelante viola, desde mi punto de vista, las normas del nuevo Código Electoral, que no permiten que tú a través de una campaña pagada trates de hablar negativamente de una persona que está aspirando a un cargo de elección popular porque decir no votes por tal persona, es lo mismo que decir vota por esta otra, al final del día tú estás atacando a un candidato para favorecer a otro”, señaló Roux en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Agregó que además, las normas que establecen un período de campaña de dos meses y que haya limitaciones en los fondos que se van a utilizar para hacer propaganda deben aplicarse de igual forma para los candidatos que están corriendo ya sea por un partido o por libre postulación, como para entidades, gremios, u organizaciones de la sociedad civil que quieran hacer campaña en contra de algunos candidatos.

“Yo entiendo que el punto de vista o la posición del Tribunal Electoral hasta ahora ha sido de que tú puedes hacer campaña, en el caso de No a la Reelección o Pela el Ojo, siempre y cuando no incluyas el nombre, la fotografía o la imagen de la persona a la que te refieres, porque entonces esa persona no tiene el derecho de contrarrestar esa publicidad o hacer publicidad a su favor, sino que estas a la merced de que tengas una campaña negativa en tu contra sin tener la capacidad de hacer absolutamente nada positivo”, indicó.

Cabe mencionar que la campaña es promovida por el Movimiento Independiente (Movin), sin embargo en los últimas días el Tribunal Electoral ha removido los carteles y vallas de la misma por supuesto incumplimiento del artículo 231 del Código Electoral, que establece "que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos".