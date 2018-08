Roux: “Estoy convencido que vamos a unificar el partido y vamos a ir de frente hacia el 2019”

Rómulo Roux, quien este domingo 12 de agosto se alzó con el triunfo en las elecciones primarias del partido Cambio Democrático, convirtiéndose en el primer candidato presidencia para las Elecciones Generales de mayo de 2019, habló este lunes sobre la visión del colectivo con miras al triunfo en esa contienda.

"Nosotros estamos ahora mismo mirando hacia el 2019, buscando de aquí en adelante fortalecer, unificar el partido y estar listos para la próxima contienda… los partidos políticos siempre que hay una contienda electoral hay divisiones, hay diferencias porque no todo el mundo puede pensar igual, el trabajo que tiene que hacer un candidato, en este caso mi persona es lograr unir el partido", declaró Roux.

Añadió que buscará atraer a las corrientes que no lo apoyaron en la elección interna para que se sumen al proyecto de cambio que están planteando hacia el 2019. "Yo estoy convencido que vamos a unificar nuestro partido y que vamos a ir de frente hacia el 2019 a lograr los cambios que nosotros queremos lograr en este país", enfatizó.

Reiteró que su plan de campaña estará enfocado en la reactivación de la economía, la reducción del impuesto sobre la renta, educación, buscar una solución al problema del programa de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, entre otros aspectos.

Ante los señalamientos de José Raúl Mulino, de que con su triunfo "ganó el varelismo", explicó que la relación que tiene con el presidente de la República Juan Carlos Varela, se debe a que éste es primo de su padre, sin embargo aclaró que "la relación sanguínea o de familia no tiene absolutamente nada que ver con la afinidad política que tenemos".

Habló además sobre el levantamiento del fuero penal electoral solicitado por la Fiscalía, la cual indicó "tiene que ver con un contrato de marketing político que yo firmé en nombre del partido para la campaña de la Alcaldía en el 2014", y aseguró que se trata de un tema político por el rechazo que mantuvo ante las designaciones de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar como magistradas.

"Antes de que nosotros sometiéramos a consideración el rechazo o no de las magistradas Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar para que fueran o no ratificadas, recibí amenazas del Ejecutivo dos días después que fui electo presidente del partido, para que apoyaramos a la fiscal Zuleyka Moore y que si yo no apoyaba o tiraba línea a mi bancada de apoyarla, ellos se iban a encargar de que la propia Zuleyka Moore se encarga de hacerme daños a mi, ya ellos iniciaron ese proceso, eso es totalmente político", aseguró.

Asimismo hizo referencia al supuesto pago de Odebrecht a su tarjeta de crédito, indicando que esa información "tiene que ver con aportes políticos y no se hizo ningún aporte directamente de parte de la empresa, pero se hicieron aportes políticos que pueden tener que ver con contratistas del Estado y que pueden tener que ver con la empresa Odebrecht".