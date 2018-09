Señalan que Pérez Balladares tiene “memoria corta” tras propuesta sobre la no reelección de diputados

La propuesta planteada por el precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ernesto Pérez Balladares, para que se incluya la no reelección de los diputados entre los puntos de una reforma a la Constitución, ha generado reacciones por parte de algunos miembros de la Asamblea Nacional.

El diputado de Cambio Democrático Noriel Salerno, cuestionó que Pérez Balladares está “presentando un alzheimer”, ya que al parecer no recuerda que él mismo buscó ser reelecto como Presidente de la República hace 20 años, lo que “significa que en su interior tiene una cosa y en su exterior está diciendo otra”.

“Ernesto Pérez Balladares buscó su reelección cuando fue presidente, hoy día él no quiere reelección de diputados, los que no quieren reelección son reelectos en el Colegio de Abogados, en el Colegio de Periodistas, son reelectos en todos lados, pero no quieren la reelección de los diputados. Es el pueblo el que manda, ninguna campaña de no a la reelección vale”, enfatizó Salerno.

A juicio del diputado y miembro del (PRD), Raúl Pineda, “el doctor Pérez Balladares tiene, cuando quiere, memoria corta. Cuando corrió para secretario general del partido sí quería la reelección de los diputados que lo apoyaban, pero hoy como está abajo del sótano de las encuestas y no tiene posibilidad de ganar se monta en la campaña social de no a la reelección”.

Por su parte, José Antonio Domínguez, quien es diputado del oficialista Partido Panameñista, expresó que llegar a darse el caso de que Pérez Balladares gane la Presidencia de la República, él no podría hacer cambios a la Constitución por su cuenta, sino que ésto tendría que ser propuesto y quienes resulten escogidos mediante una Constituyente, serán los que aprobarán, rechazarán o modificarán las propuestas presentadas.

Cabe señalar que Pérez Balladares, planteó este jueves 3 de septiembre que de llegar a ser electo Presidente de la República, incluiría la no reelección de los diputados dentro de la reforma constitucional, señalando que los miembros del Órgano Legislativo están muy relacionados con la situación que está viviendo el país actualmente y los niveles de corrupción que están saliendo a la luz pública.