Iglesia Católica emite seis criterios para un voto responsable

En domingo de Pascua, a pocos días de los comicios, la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) pidió a la ciudadanía elegir de forma responsable a las autoridades que dirigirán el país.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa leyó durante la homilía de Pascua de Resurección, un comunicado de la CEP en el que enumeran seis criterios para emitir un voto responsable, libre y consciente.

La CEP pidió a los panameños ser parte del proceso electoral a través del sufragio; rechazar prácticas como el voto por regalías; exigir campañas transparentes y de propuestas; examinar la trayectoria y propuesta de los candidatos; elegir a quienes les duela la realidad de los panameños; y asegurar la institucionalidad del país.

"La Iglesia Católica no tiene ni avala un partido político o un determinado partido. Lo expresado nace de su misión de madre y maestra que tiene por compromiso moral orientar a sus hijos e hijas en este momento histórico en el país, donde podemos cambiar el destino, que la Pascua sea una extensión festiva en las elecciones del 5 de mayo", dijo Ulloa durante la misa.

También pidió a los políticos ser gestores de un verdadero cambio, “esperaría que a los políticos les duele de verdad Panamá, y el pueblo panameño”.

En reiteradas ocasiones, el arzobispo de Panamá ha solicitado a los panameños ejercer su voto pensando en el bien común, y no en beneficio individual.

"No nos peleemos por la política, el lunes 6 de mayo me tengo que ganar el pan de cada día con el sudor de la frente. No hay cosa más tonta que pelear por la política", pidió el arzobispo de Panamá.

Recientemente, la CEP lanzó una campaña de sensibilización para un voto responsable y consciente.

Como ciudadanos y pastores, proponemos a los católicos y personas de buena voluntad los siguientes criterios para emitir un voto responsable, libre y consciente: #DecideHoy @IglesiaPA pic.twitter.com/jfX5bKzzjs — Arquidiócesis de Pmá (@ArquiPanama) 21 de abril de 2019