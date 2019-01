Valderrama cataloga de "improvisado y sin efectos" críticas de Fábrega por obras de la Alcaldía

El diputado de la bancada panameñista y candidato a la Alcaldía de Panamá, Adolfo "Beby" Valderrama, catalogó este jueves de “improvisado, falta de conocimiento y sin argumento”, las críticas de su contrincante al mismo cargo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), José Luis Fábrega sobre las proyectos ejecutados por José Blandón,a cargo del Municipio de Panamá.

“Parece que no se hubiera preparado para alcalde, me parece más como un capricho y la manera de establecer poder, ya que no le veo ningún tipo de preparación”, dijo Beby" Valderrama a los cuestionamientos de Fábrega por el supuesto legado de "desastres" que está dejando Blandón en torno a las obras en Vía Argentina y el tema de los buhoneros en la ciudad capital.





El candidato a la Alcaldía por el panameñismo expresó que durante la visita del papa Francisco a Panamá “si funciono el tema de las aceras en su recorrido por la capital, eso hay que evaluarlo”.





Consideró que en materia de buhonería había que poner orden, “a mí me consta que cada uno de los proyectos lleva la participación ciudadana, el alcalde no tiene la mayoría en el Consejo Municipal, por lo cual debe estar en constante comunicación con los 23 representantes de esos hay 13 miembros del PRD, que venga un candidato hablar que no hay participación ciudadana, entonces le está diciendo a sus representantes que no hacen su trabajo”.





Indicó que Fábrega mantiene una crítica constante sin un tipo de efecto o argumento, “lo que trata de hacer es al golpear al alcalde tratando de llevarlo a una polarización de controversia que es la política tradicional.





Sobre su plan de trabajo como alcalde capitalino, Valderrama señaló que busca una ciudad verde con dos parques para el área Este y Norte, así como orientar a Mercados Municipales, también reforzando el salario y mayor contratación de los policías municipales e invirtiendo en cámaras de vigilancia para el Norte y Este del distrito capital.





También presentó su propuesta “Adopta tu cuadra”, una alianza entre la alcaldía y las empresas privadas para que mancomunadamente colaboren y acojan una área específica por un tiempo determinado para hacer jornadas de limpieza o realizar actividades sociales en beneficio de las comunidades.