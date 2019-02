Vásquez cuestiona postulación de miembros de partidos políticos por otros colectivos

Juan Diego Vásquez, cuestionó este domingo la postulación de algunos miembros de partidos políticos, por parte de otros colectivos, lo cual cataloga como falta de ideología.

“Si alguien puede cambiarse tan fácilmente de partido como de cambia de ropa, estamos hablando de personas que no tienen ideología, sabiendo que hay partidos que tienen visiones muy distintas a otros. Una persona que está dispuesta a ceder su inscripción a uno u otro partido, a dejar atrás un equipo de trabajo que está en un partido para irse a otro, es una persona que no tiene ideales sólidos, que no tiene valores firmes, que no tiene un discurso coherente, entonces uno no sabe con qué se puede salir, es una persona muy poco confiable y que deja mucho que decir de la persona, del partido y de la clase política”, declaró Vásquez en RPC Radio.

Señaló que los partidos que postulan a candidatos de otros colectivos en vez de a alguien de su membresía, “les dan un golpe en la cara a sus inscritos: ustedes no son tan buenos como es este y estamos dispuestos a hacer lo que sea para esté otro de otro partido nos busque esos votos”.

Cabe mencionar que la reacción de Vásquez surge ante la postulación de miembros de partidos políticos por otros colectivos, tal es el caso de Athenas Athanasiadis del Partido Revolucionario Democrático, quien se postuló para un nuevo período como diputada del circuito 4-5 por el Partido Alianza; y el alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, quien buscará la reelección a través del Partido Panameñista.

Por su parte, el Partido Molirena postuló por el circuito 3-1 al actual diputado de Cambio Democrático Mario Lazarus, quien posteriormente renunció a ese colectivo; Manolo Ruiz quien está inscrito en Cambio Democrático fue postulado por el Partido Revolucionario Democrático; y Nilda Quijano quien presentó su renuncia al Partido Revolucionario Democrático tras haber sido postulada como candidata a vicepresidenta, por el candidato presidencial del Partido Panameñista José Isabel Blandón.

Con colaboración de Lizsara Angulo, periodista de RPC Radio.