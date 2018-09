635x357 Zulay Rodríguez: estoy de acuerdo con la no reelección de los que han robado. Foto/TReporta.

La diputada y precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez expresó este martes que está de acuerdo con el movimiento de la no reelección, pero aplicado a "los que han robado, a los que han traicionado al electorado".

Las declaraciones de Rodríguez surgen en medio del impulso que ha tomado la no reelección contra los diputados y justo cuando ella hace propuestas para una campaña presidencial, tras ocupar el cargo de diputada de San Miguelito por cuatro años.

Rodríguez, sin embargo, expresó que la campaña de la no reelección no debe generalizar, porque hay políticos que han realizado su trabajo. "Hay un 10% que son buenos", expresó la aspirante presidencial quien se compromete a tocar reformas relacionadas a la no reelección.

Sobre las elecciones primarias que se avecinan en el Partido Revolucionario Democrático, Rodríguez expresó preocupación de ganar la candidatura su copartidario, Laurentino Cortizo a quien relaciona con el actual mandatario. "De ganar Nito [Cortizo], gana Benicio [Robinson], de ganar Benicio gana [Juan Carlos] Varela", ellos quieren seguir con el mismo sistema político", aseguró.

Entre los ejes de trabajo que presentó hoy, de ganar la candidatura para la Presidencia de la Repúblbica, Rodríguez mencionó el llamamiento a un diálogo nacional, mejoras en estrategias de seguridad ciudadana, una nueva Ley de Contratación Pública y una nueva Constitución, entre otras.