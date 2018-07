TE ha abierto más de 70 procesos por incumplimiento del Código Electoral

Más de 70 procesos han sido abiertos por el Tribunal Electoral en los últimos tres meses debido a violaciones al Código Electoral, según informó este lunes el magistrado Alfredo Juncá.

Detalló que estos procesos involucran tanto a partidos políticos como a particulares, debido a violaciones en pautas y propagandas en las redes sociales, incumplimiento de la veda electoral, entre otras faltas.

"Nosotros estamos manejando alrededor de 70 y tantos casos en que no se está cumpliendo, nosotros en el Tribunal estamos abriendo los procesos, sometiendolos al debido proceso, es decir, que tengan derecho a presentar sus descargos y en los casos en que hay que sancionar se sanciona... por lo general se trata de propaganda pagada en las redes sociales para beneficiar a un precandidato o atacar a un precandidato, cosa que no está bien, eso va en contra de lo que es la campaña electoral y los principales postulados que son: no hacer campaña sucia, no utilizar cuentas falsas, no difundir noticias falsas, que son postulados del Pacto Ético Digital", enfatizó Juncá.

Añadió que en el tema de las redes sociales, han tenido el apoyo de todos los administradores de las mismas.

"Las suspensiones (de pautas) que hemos solicitado se han acatado, es decir que cuando existe un contenido de corte electoral que se encuentra publicado en redes sociales, que no es apto porque es violatorio a la veda electoral, nosotros lo estamos mandando temporalmente a eliminar y las redes están cumpliendo con esos", puntualizó.

Con colaboración de Viola Guevara, periodistas de Telemetro Reporta.