TE asegura que campañas cívicas en periodo electoral son permitidas

El Tribunal Electoral (TE) se pronunció este martes sobre el movimiento "No a la reelección" promovido por ciudadanos en redes sociales y aunque avalan la existencia de las "campañas cívicas" en el periodo electoral, incluyendo a través de redes en internet, dejan claro que estos mensajes no deben ser pagados.

En un comunicado publicado hoy, el TE asegura que "toda persona" puede hacer campaña cívica, pero ésta debe ser generalizada, sin identificar a ningún candidato o partido en particular, ya sea pagando o no. Agregan que en el evento que estas campañas sean individualizadas en contra de algún candidato o partido, "que ésta no sea pagada".

El Tribunal sustenta que el numeral 1 del artículo 231 del Código Electoral y el numeral 1 del artículo 4 del decreto 31 de 2017, prohíben que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros contraten propaganda.

Dicha prohibición incluye evitar donación de propaganda electoral a favor o en contra de partidos, candidatos, quedando exceptuados, tanto los partidos como candidatos que están en periodo de campaña.

La comunicación del TE se da a conocer una semana después que la diputada oficialista y aspirante a la reelección, Katleen Levy, expresó a los magistrados su deseo para que éstos revisen los supuestos ataques en redes sociales, esto en medio del movimiento cívico que promueve la no reelección de diputados.