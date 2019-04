Dos candidatos a Presidente y dos a Vicepresidente firman pacto de Estado por la Salud

Este lunes se llevó a cabo la firma del Pacto de Estado por la Salud con los candidatos a la Presidencia de la República, con lo cual se comprometen a darle continuidad al proceso de transformación del Sistema Público de Salud.

El acto de firma contó con la participación de solo de los candidatos presidenciales, siendo estos: Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia (FAD); y Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Por otro lado, también participaron los candidatos a vicepresidente Guillermo Márquez Amado y Jorge Arango, en representación de los aspirantes presidenciales por libre postulación Ricardo Lombana y Ana Matilde Gómez, respectivamente.

El candidato presidencial del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, manifestó mediante su cuenta de Twitter que no participó de la firma debido a que no coincide en su totalidad con el Pacto de Estado. “Creo en la construcción de consensos. Considero que el Libro Blanco en materia de salud es un buen referente y coincido con varios de sus puntos. Pero no puedo firmar un compromiso con el que no coincido al 100%. Se requiere abrir el compás para mayor diálogo”, indicó.

Por su parte, en la firma estuvieron ausentes el aspirante presidencial por el partido Cambio Democrático, Rómulo Roux; y el candidato por libre postulación Marco Ameglio.