Tras ser cuestionado Valderrama divulga lista de su personal en la planilla 080

El diputado oficialista, Adolfo "Beby" Valderrama publicó la tarde de este sábado, la lista de su personal contratado en la planilla 080 de la Asamblea Nacional, después de ser cuestionado por ser uno de los diputados que no había divulgado esta información.

A través de la red social Twitter, Valderrama hizo público el listado de 21 personas, entre ellos figura su suegra Gabriela Chiari con un sueldo asignado de B/.1,500.

Sin embargo, Valderrama publicó la lista de su personal de confianza, expresando que esta debió ser una responsabilidad de la presidencia de la Asamblea Nacional.

"Así como hice mi declaración de bienes publica, hoy publico mi planilla 080. Mi vida es un libro abierto, quien no la debe no la teme", expresó.

El diputado que inscribió su postulación como precandidato a la Alcaldía de Panamá, admitió el jueves en Telemetro Reporta que una de las personas contratadas en su planilla fue su suegra, tras esta confesión recibió críticas.

En la actualidad, el pago de la planilla 080 está suspendido luego de las irregularidades que detectó la Contraloría al hacer auditorías.

Esta publicación debió ser una responsabilidad de la Presidente de la AN y no se dio. Para mi la vida pública es servicio y no un negocio! Así como hice mi declaración de bienes publica, hoy publico mi Planilla 080. Mi vida es un libro abierto. “Quien no la debe no la teme” pic.twitter.com/twSFtemNwN