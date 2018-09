"No fallamos a favor o en contra de nadie", dice Juncá del fallo sobre "call center" político

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá explicó en una entrevista exclusiva al periodista Hugo Famanía que el fallo que ordenó la institución de denunciar más de 30 cuentas de la red social Twitter que pudieran pertenecer a un "call center" político establecido en Perú, no es para “favorecer a una campaña o candidato en particular”. Esto, tras los cuestionamientos de la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Juncá manifestó que la resolución del 5 de septiembre de este año, busca proteger el sistema y el proceso electoral de injerencia foránea y no para indicar que un call center con inclinación a favor del candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Nito Cortizo habría atacado con mensajes negativos a José Blandón, precandidato presidencial del Panameñista.

"Nosotros no tenemos ni siquiera identificado una empresa per se, simplemente es un cúmulo de cuentas que en un día en particular, entre ciertas horas en particular hicieron uso de las redes sociales de una forma sospechosa y por eso nosotros en base a esto, presentamos la denuncia en Twitter, entonces Twitter tomará la medida que ellos consideren necesaria”, indicó el magistrado del TE.

Al consultarle sobre si existirá alguna sanción en Panamá, Juncá respondió que está el fenómeno de la extraterritorialidad y si llegasen a identificar en algún momento , alguna persona que en redes sociales viole la Ley Electoral entonces”por supuesto que se va a sancionar, pero... es iluso pensar que el TE puede sancionar una persona que está en el Pacífico Sur”.

El pasado 18 de septiembre, los magistrados del TE a través de un fallo ordenó a la Unidad de Medios Digitales elaborar un informe relacionado con las cuentas vinculadas al hashtag #RobaPeroInunda, para verificar el origen de las mismas, el cual arrojó que las más de 30 cuentas fueron creadas entre los años 2014 y 2017 y desde estas se apoyó a candidatos de Perú.

También se destaca en el informe que algunas de las publicaciones apoyaban al candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo.