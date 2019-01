TE rechaza por extemporánea impugnación presentada por Dimitri Flores contra recolección de firmas

El recurso de nulidad presentado por Dimitri Flores contra el proceso de recolección de firmas de apoyo a los aspirantes presidenciales por la libre postulación fue rechazado por el Tribunal Electoral.

A través de la Resolución N 05 de 14 de enero de 2019, el Tribunal Electoral, indica que la demanda de impugnación presentada a través de la firma Vega & Álvarez, es extemporánea e inadmisible.

Según indica el documento, en el recurso no se sustentan ninguna causal de impugnación de adherentes enumeradas en el Artículo 353 del Código Electoral, no se identifican los adherentes a los cuales se está impugnando, no contiene las pruebas del hecho en que se basa la impugnación.

Además señala que, la demanda no contiene las disposiciones legales en que se basa la impugnación, fue presentada de forma extemporánea, en virtud de que el horario de atención al público en la dirección Nacional de Organización Electoral es hasta las 3:30 p.m. y según establece el Artículo 69 del Decreto 12 de 21 de marzo de 2018.

Cabe recordar que la demanda de impugnación fue presentada por Flores el pasado 10 de enero, luego que el día anterior el entonces precandidato presidencial por libre postulación, Ricardo Lombana, logró superarlo en el tercer puesto de la lista de candidatos, en la fase final de la validación de firmas que realizaba el TE.