"No voy a negociar con nadie", dice Alleyne sobre su participación en primarias del PRD

El médico Camilo Alleyne se mostró este miércoles decidido en su participación como aspirante presidencial, en las elecciones primarias que realizará el Partido Revolucionario Democrático (PRD), el próximo 16 de septiembre.

Con 17 miembros del PRD postulados como aspirantes presidenciales, Alleyne afirmó hoy en Telemetro Reporta que no tiene intenciones declinar. "No voy a negociar con nadie, voy a seguir hasta el final porque ganar no es solamente brindar con la copa del triunfo. Ganar es competir, denunciar, mejorar, transformar", expresó.

Alleyne que oficializó su postulación ayer, agregó que considera como un honor el poder participar en estas elecciones internas, y dijo que está enviando un mensaje a los ciudadanos que "despierten y no sigamos con más de lo mismo".

El médico cuestionó la actual administración y a los "grandes bloques" dentro su colectivo que impiden nuevas ofertas electorales que según él obstruyen la transformación del país.