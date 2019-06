"La organización electoral fue deficiente", Barrios tras proceso de impugnaciones

El exfiscal electoral, Boris Barrios, se refirió a los procesos de impugnación que lleva la entidad tras las Elecciones Generales de mayo 2019.

A tan pocos días de la toma de posesión del nuevo Gobierno, no se ha cerrado el proceso de impugnaciones.

“Han habido 53 impugnaciones en las que en ninguna se les ha dado favor a los impugnantes, eso también es un marco de análisis”, acotó Barrios tras explicar que el Tribunal Electoral (TE) está asumiendo una “defensa de las juntas circuitales” que son las que están siendo cuestionadas en las impugnaciones por inconsistencias en las actas. “Los candidatos no estuvieron conformes”.

Barrios considera que 25 mil dólares para poder impugnar es para “debatir sobre la libertad y el ejercicio de derechos políticos”.

“Una fianza para posibles perjuicios, que incluso si no te admiten la impugnación, el juez electoral te amenaza que si apelas y los magistrados confirman la no admisión de las nueva instancia, la fianza se le entregan al impugnado... en estas elecciones debería haber el doble de impugnaciones por la cantidad de irregularidades, pero la gente no tiene ese dinero”, puntualizó.

Explicó que siempre ha existido la fianza, sin embargo en años anteriores rondaba entre los B/.200.00 y los B/.400.00.

Detalló que esto se dio luego que en el área administrativa del TE se impusiera en las reformas electorales poner una fianza a nombre del tribunal que debatirá la causa para posibles perjuicios.

“En las elecciones pasadas las denuncias fueron contra candidatos en este caso fue a la organización electoral que fue deficiente”, enfatizó.

También mencionó que “podemos decir que el sistema defendió al impugnado”, dado que nunca se debatió si el impugnante tenía o no razón.

Por otro lado, señaló que las fórmulas del cociente, medio cociente y residuo hay que revisarlas. “Nuestra Constitución reconoce la fórmula del cociente y medio cociente y no reconoce la del residuo, el residuo está establecido por ley y no en la constitución”, destacó.

Barrios indicó que dejando por fuera la fórmula del residuo, se pudo haber disminuido las discrepancias en estas elecciones.

“Ganaron los partidos políticos en perjuicio de los independientes por que la lucha no fue igual en ningún aspecto... la democracia de partidos fue en una época, ahora es abierta... hay que revisar los mecanismos de participación política que apuntan a una desigualdad legal y económica”, concluyó.