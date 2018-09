De ganar primarias, Pérez Balladares creará comisión para redactar nueva Constitución

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares y uno de los 16 aspirantes en la primaria presidencial que celebrará el Partido Revolucionario Democrático (PRD) este domingo, aseguró que de salir con el triunfo en estos comicios, comenzará a organizar una comisión de juristas que redacte un borrador para reformas a la Constitución.

"Si yo gano el domingo, esa semana yo quiero pedirle a mi partido que me proporcione nombres para poder ir conformando una comisión de 5 y 7 juristas que puedan ir redactando una Constitución", expresó el exmandatario. Según Pérez Balladares también se pondría en comunicación con diversos sectores para que aportes nombres de juristas que puedan conformar dicha comisión.

El aspirante presidencial también tiene su plan, de perder los comicios del domingo. Aseguró que si esto llega a pasar se retirara, se mantendrán en su residencia y no dará entrevistas. "Me voy a mi casa,si yo he estado veinte años e de la vida, feliz en mi casa, eso sí les aseguro que no le vuelvo a dar entrevista", expresó.

Pérez Balladares dio estas declaraciones el martes tras un encuentro con dirigentes sindicales, con quienes concentró su conversación en la propuesta de hacer cambios para el funcionamiento de la Caja de Seguro Social.