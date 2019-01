635x357 TE no reconocerá candidaturas por libre postulación que no presenten informe de ingresos y egresos.

El director del Centro de Estudio Democrático del Tribunal Electoral (TE), Carlos Díaz, hizo referencia la mañana de este viernes al proceso de formalización de las candidaturas por la libre postulación, explicando que tras la publicación que hará hoy el TE, los aspirantes deben presentar sus informes de ingresos y egresos a más tardar el 21 de enero.

“Hoy el Tribunal va a hacer una publicación de los resultados de todos los cargos, de todos los candidatos, las firmas que resultaron, las firmas que obtuvieron, el Tribunal va a publicar eso en el Boletín, pero la otra fecha importante sería el 21 de enero que es cuando culmina el plazo para que estos aspirantes por libre postulación entreguen sus informes de ingresos y egresos, esto es importante porque si no lo hacen, aún cuando sobrepasó el umbral, aún cuando quedó entre los tres de más apoyo ciudadano, no va a ser publicado como reconocido por el Tribunal Electoral”, detalló Díaz en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Agregó a partir del 24 de enero el Tribunal publicará oficialmente en su Boletín los candidatos por la libre postulación que van a correr en la elección, “pero esa publicación está condicionada a que entreguen su informe, es más el candidato independiente que no entregue su informe hasta el 21 de enero automaticamente la ley prevé una sanción de una multa de tres mil balboas, pero lo más difícil es que no será publicada su candidatura y no va a poder correr”.

Añadió que ese informe debe ser presentado por todos los que aspiraron en algún momento a un cargo de elección popular, añadiendo que la importancia también radica en el tema de las impugnaciones que pudieran presentarse en su momento por violar los topes.

“La publicación es el 24, a partir de esa fecha dentro de los tres días siguientes pudieran presentarse impugnaciones porque se violó el monto máximo que podía invertir un independiente, y si se viola el tope máximo podría haber la posibilidad de que se anule la candidatura, la ley lo prevé así, los independientes tienen un tope que son dos balboas por cada firma de respaldo ya reconocida por el Tribunal, y si se rebasa puede ser impugnado por otro candidato, por el Fiscal Electoral o un partido político”.