Blandón niega supuesta negociación de puestos del Gobierno con pastores evangélicos

El alcalde de la ciudad de Panamá y candidato presidencial del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, negó este jueves haber negociado puestos del Gobierno con pastores evangélicos.

“No, en lo absoluto, yo no soy amigo de tomarse la leche antes de ordeñar la vaca, todavía tenemos que ganar las elecciones y voy a ponerme yo a repartir puestos en estos momentos?”, enfatizó Blandón.

Por otro lado, reconoció que sí ha sostenido reuniones con líderes religiosos de distintas iglesias, incluida la evangélica, sin embargo, aseguró que con estos últimos el tema abordado fue el del matrimonio igualitario.

“Yo he tenido muchas reuniones con pastores evangélicos, también con católicos y otras religiones, tengo amistades en todas las religiones, y con los pastores evangélicos especialmente he tenido varias reuniones en los últimos meses en función de esas falsas versiones que decían que yo estaba a favor del matrimonio igualitario… yo lo he dicho en repetidas ocasiones, que yo no estoy a favor del matrimonio igualitario”, expresó.

La reacción de Blandón surge ante un audio que circula en las redes sociales, en el que se escucha al líder religioso Edwin Álvarez detallando un supuesto acuerdo al que llegaron durante una reunión.