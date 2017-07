"Eso no me quita el sueño, estoy tranquila", Athanasiadis sobre proceso disciplinario

"Eso no me quita el sueño, estoy tranquila porque no me siento una traidora, siento que dije las cosas como debía", esta fue la reacción de la diputada del Partido Revolucionario Democrático, Athenas Athanasiadis a la investigación en su contra por no seguir la línea del colectivo en elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

Athanasiadis dijo que no le sorprende que se haya iniciado un proceso disciplinario, sin embargo sostiene que todo lo expresado durante la escogencia de la directiva de la Asamblea fue verdad, y que los miembros del PRD tienen derecho a saber "que las cosas se están haciendo de una forma incorrecta, y así no vamos a ganar las elecciones del 2019".

La diputada indicó que pese a que los demás miembros de la bancada estaban de acuerdo con una elección interna para escoger al candidato a la presidencia del Órgano Legislativo, la dirigencia se opuso argumentando que se generaría división a lo interno, y en medio de las diferencias un grupo decidió promover a Carlos Motta, a pesar de saber que no ganaría las elecciones.

El Directorio Nacional aprobó el sábado una resolución a través del cual se ordena iniciar un proceso disciplinario contra los diputados que no siguieron la línea acordada por el colectivo, para las elecciones en la Asamblea.

Los diputados que serán investigados por el Fiscal General del PRD son: Rubén De León, María Delgado, Roberto Ayala, Athenas Athanasiadis, Milciades Navarro (suplente de Diógenes Vergara), y Cristian Caballero (suplente de Leandro Ávila).