TE suspende financiamiento público al Cambio Democrático

A través de la Nota 2040 DEI-17, dirigida la presidenta encargada de Cambio Democrático, Alma Cortés, el Tribunal Electoral anunció de la suspensión del financiamiento público al partido político.

La información fue anunciada mediante una nota remitida a Cortes, en respuesta a una solicitud de adelanto del financiamiento público por la suma de B/.463,938.32 para la compra de materiales e insumo para las elecciones internas del CD.

Ante la petición el pleno del Tribunal Electoral señaló que la misma "no es viable" toda vez el Código Electoral en el numeral 4 del artículo 98 sobre las obligaciones de los partidos políticos establece que los colectivos deben renovar sus organismos o autoridades de dirección con la debida anticipación de manera que al vencimeinto del plazo los nuevos integrantes puedan asumir sus funciones en la fecha que le corresponde.

"El incumplimiento de esta obligación conlleva la suspensión del financiamiento público a partir de la fecha en que se venza el plazo de los delegados a la convención o congreso nacional, siempre que sus reemplazos no hayan tomado posesión", argumentó la institución.

La presidenta encargada del CD reaccionó de inmediato a la negación y comentó en su cuenta de Twitter, "Sigue el @tepanama violando Proceso al NO publicar nóminas de @CaDemocratico en Boletín Electoral se pasó el término!".

CD no podrá usar subsidio electoral hasta q no renueve sus autoridades. Han pasado más de 3 años de las elecciones del 14 y no lo han hecho. pic.twitter.com/RmHFsWVmwB