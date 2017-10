¿Cómo aceptar mi cuerpo tras una mastectomía?

Muchas mujeres que pasan por este proceso de aceptación requieren de la ayuda de un psicólogo para poder aceptar su nuevo cuerpo y claro, es lógico, ya que al ser un tema tan delicado, se necesita de mucha paciencia y fortaleza, tanto de los parientes como de la sobreviviente de cáncer.

Si decides ir al psicólogo te felicito, pero también es bueno que tengas en mente los siguientes consejos que te ayudarán a aceptar tu cuerpo.

Deja de juzgarte

Dale un stop a esos pensamientos que turban tu mente cada vez que miras tu cuerpo, no te juzgues, empieza a hacer una lista de las partes que más te gustan de tu cuerpo para que bloquees en tu mente ese lugar en donde escaseas. Recuerda que la relación más importante que vas a tener es contigo misma, no te hagas sentir peor.

Batalla contra los pensamientos tóxicos

Sinceramente, a lo largo de mi vida, siempre me he encontrado que la mayoría de las mujeres nos invade los pensamientos negativos. Y yo entiendo perfectamente que al tratarse de una mastectomía es sumamente difícil no dejar de pensar en lo mal que la estás pasando aunque, como buenas mujeres muchas veces no nos quejamos pero todo está en nuestra cabeza.

Así que, si de pronto te entran pensamientos negativos toma en cuenta que sólo necesitas una distracción de dos minutos, según un estudio, eso hace que alejemos y nos olvidemos de cualquier negatividad.

Reconoce tu nuevo cuerpo por medio de ejercicio y alimentación

No hay nada mejor que empezar tu nueva vida de una manera saludable, aunque tienes que tomar en cuenta que seguro después de la mastectomía no vas a ni poder levantar el brazo por un periodo de tiempo. Pero después que el doctor te dé el go para empezar una rutina, considera que sea de bajo impacto como por ejemplo: el yoga.

Ya sabes, échale todas las ganas del mundo, eres una guerrera y las guerreras siempre salen adelante.