¿Cómo superar el shock emocional tras la mastectomía?

Cuando una mujer pasa por una mastectomía, su identidad femenina sufre un trauma físico y en la mayoría de las veces emocional. Es ahí cuando comienza un proceso largo de recuperación en donde se ve involucrado el apoyo de la pareja.

Muchos no lo creen, pero el apoyo de la pareja juega un papel crucial, por eso, a la hora de poder superar con satisfacción un shock emocional por ya no tener tus dos senos es esencial que tu pareja sepa asumir este tipo de situaciones sin asustarse.

Así es, hay hombres que no suelen reaccionar de la mejor manera e incluso no dan el apoyo necesario, pero si tú tienes la bendición de contar con una relación sólida, te aseguro que no tendrás problemas en sentirte segura.

Pero, qué pasa cuando a pesar de tener el apoyo de tu pareja aun te sientes mal, existen diferentes medios para poder mitigar ese vacío en el pecho como la reconstrucción mamaria, eso te dará más confianza si así lo crees, pero en realidad, todo dependerá de cómo veas tu realidad.

Millones de mujeres deciden no optar por la reconstrucción mamaria solo por el hecho de que se sientes bien así y el no tener un seno o ninguno de los dos no las hace menos mujer, recuerdan que son mujeres valientes que no dejaron vencer ante una enfermedad, porque al final, todo es mental.