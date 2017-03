Personaliza los útiles de tu hijo para evitar que se pierdan

Cuando nuestros hijos comienzan clases, los útiles escolares comienzan a desaparecer. Siempre tratamos de que empiecen el año con la cartuchera lo más completa posible. ¿Pero cuánto dura esto?

A medida que pasan los días nos vamos dando cuenta de que faltan cada vez más cosas y cuando les preguntamos a los niños, suelen responder “se lo preste a mi amigo y no me lo devolvió”, “llegue del recreo y ya no estaba” o “se me olvidó donde lo puse”.

Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir la pérdida de útiles escolares? Además, de enseñarles a nuestros hijos y hacer que tomen conciencia del valor de las cosas, la clave es personalizarlos. De esa manera le darás identidad, estilo y ayudarás a identificar los útiles de tu hijo de los de sus compañeros.

Te comparto algunas ideas: