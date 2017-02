Las meriendas deben ser planeadas entre padres e hijos

¿Le ha pasado que al revisar la lonchera tras la jornada escolar hay alimentos que no fueron tocados? Esto tiene muchas maneras de corregirse, solo es cuestión de planear las comidas con la ayuda de sus pequeños, a fin de cuenta son ellos quienes van a comer, ¿no?

Estos son los consejos:

Organice un abánico de opciones, entre los alimentos favoritos de su hijo.

Tome en cuenta incluir alimentos saludables, recuerde hay que enseñarles a comer sano.

Al momento de ir al supermercado incluya a su hijo en la toma de decisiones sobre sus alimentos. Busque variedad de productos.

La siguiente fase es el plan de alimentación, recuerde que todo debe hacerlo con su pequeño, quien es el comensal y debe seleccionar su menú diario. A usted le gusta escoger qué come, ¿verdad?

El calendario de comidas le permitirá que cuando su hijo abra la lonchera tenga interés por su comida y no encuentre excusas para no alimentarse. Es importante variar los alimentos cada semana o crear diferentes combinaciones, esto ayudará para que el niño no se aburra y deje de comer su merienda durante el receso.