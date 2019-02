Elementos a verificar a la hora de comprar el uniforme escolar

A la hora de la compra del uniforme escolar, padres de familia que cuentan con experiencia en ello, buscan marcas específicas, debido a que les han sido duraderos por todo el año, no se les destiñe o “amarilla” las camisas. Por otro lado el tema del pantalón va a depender si no se le descose con facilidad la basta o rompen los bolsillos, zapatos nada duraderos y que manchan las medias, toallitas que se les salen la pelusa, etc.

Otros elementos que pueden comprar con anticipación son, bata de laboratorio (si la asignatura le corresponde desde ese año) zapatos, zapatillas, medias, camisetas, toallita o pañuelos, correa, pin y pisacorbata (si el colegio lo requiere) y uniforme de educación física.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia Acodeco, indica que artículos como camisas, pantalones, peticotes, faldas, calcetín escolar, insignias escolares, corbatas, bata de talleres, artículos de educación física, entre otros quedan libres de impuesto, además de correas de no más de B/.15.00, zapatos escolares que no superen los B/.40.00 y zapatillas de no más de B/.30.00.