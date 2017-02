Inmigración es tema de obra de arte por San Valentín en NY

La inmigración es el tema de una obra de arte con forma de corazón instalada en el Times Square de Nueva York con motivo del Día de San Valentín.

La Alianza de Times Square invitó a firmas de arquitectura y diseño a que presentaran sus propuestas para una "instalación pública de arte romántico".

La obra ganadora de este año, develada el martes, se titula "We Were Strangers Once Too" (Nosotros también fuimos extraños una vez) y fue diseñada por The Office for Creative Research.

El corazón rojo y rosado de poco más de 3 metros de altura (10 pies) incorpora datos del censo de 2015. Está conformado por 33 varas de metal para representar los origines y cambios poblacionales de los residentes de la ciudad Nueva York nacidos en el extranjero.

La obra podrá verse hasta el 5 de marzo.