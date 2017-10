Julianne Britton, Señorita Panamá Mundo, parte rumbo a China

La ciudad de Sanya, en China, será la sede de la 67ma edición del Miss Mundo, donde se reunirán representantes de 120 países, entre las que estará la panameña, Julianne Britton.

Este miércoles en horas de la tarde, Señorita Panamá Mundo 2017 partió rumbo a China desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Britton tendrá una primera escala en Los Ángeles, para luego dirigirse hacia Sanya, China.

En la termina aérea, Julianne estuvo acompañado de familiares y amigos, entre los cuales destaba Anyolí Abrego, Señorita Panamá 2010.



Britton, quien ha trabajado en su proyecto de responsabilidad social, en la cual presentó la campaña "Behind The Door", que busca disminuir los niveles de violencia doméstica en Panamá, escribió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje que refleja toda la felicidad que siente de emprender esta nueva aventura representado a Panamá.

" Me siento sumamente orgullosa de la evolución de la que tanto yo como los que me conocen han sido testigos. No me queda más nada que agradecerles a todas las personas que han aportado su cariño y apoyo en el transcurso de una mujer que ha anhelado toda su vida dejar el nombre de su país en alto. Panamá: ¡YO TE AMO CON TODAS MIS FUERZAS!"

La final del certamen será el 18 de noviembre, esa noche se conocerá a la sucesora de la puertorriqueña Stephanie Del Valle, Miss Mundo 2016.

Vídeo de presentación de Panamá en Miss Mundo 2017 parte 1. Cámara y Edición Joel De León. Producción: César Anel Rodriguez Vestuario: Organización Señorita Panamá SA. Coordinación: Edsel Malpica| Organización Señorita Panamá SA.

